Laura Freddi ha rotto il silenzio in merito all’addio del suo storico ex, Paolo Bonolis, e di sua moglie Sonia Bruganelli.

Dopo le smentite degli scorsi mesi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato pubblicamente la fine della loro storia. Sulla questione è intervenuta anche Laura Freddi, storica ex del conduttore diventata amica della famosa opinionista tv.

“Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”, ha dichiarato a Oggi è un altro giorno.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Laura Freddi: l’addio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

A quanto pare la notizia dell’addio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha lasciato di stucco anche Laura Freddi che, in queste ore, ha commentato la notizia a Oggi è un altro giorno.

In tanti sono rimasti stupiti dall’annuncio dato dai due conduttori che alcuni mesi fa, al diffondersi di un gossip in merito alla loro presunta rottura, avevano smentito con fermezza la notizia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG