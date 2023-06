Dopo aver smentito i gossip che li volevano in crisi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato pubblicamente il loro addio.

A sorpresa Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato pubblicamente il loro addio, ma hanno anche affermato di considerarsi più uniti che mai e di voler continuare a cooperare per il bene della loro famiglia (e dei tre figli avuti insieme).

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, hanno fatto sapere i due tramite una nota riportata da Vanity Fair, e ancora: “Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: l’addio

La storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è giunta al capolinea e i due – che nei mesi scorsi avevano più volte smentito la notizia – si sono visti costretti a confermarla a Vanity Fair.

“Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”, ha dichiarato l’ex opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli. La notizia di una sua presunta crisi con il conduttore aveva iniziato a diffondersi già a inizio anno, quando i due avevano annunciato di essere andati a vivere in case comunicanti ma separate.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG