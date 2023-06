Rita Dalla Chiesa si è scagliata contro il conduttore Fabio Fazio dopo il suo addio alla Rai e ha spiegato perché.

Dopo che Fabio Fazio ha annunciato il suo addio alla Rai e la chiusura di Che Tempo Che Fa, Rita Dalla Chiesa si è scagliata pubblicamente contro di lui affermando: “Non mi ha mai invitata, ma non mi importa. Ad indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello, un uomo di sinistra che ha compiuto mille battaglie contro la mafia, che ha scritto decine di libri, che è stimato da tutti, a livelli altissimi. Se penso che Che tempo che fa fosse un salotto pluralista? Assolutamente no, non c’era pluralismo negli inviti. C’era un giro di ospiti che era sempre lo stesso.”

Rita Dalla Chiesa si è scagliata contro Fabio Fazio (stando a quanto riporta TV Blog) perché non avrebbe mai invitato né lei né suo fratello a Che Tempo Che Fa e per questo, a suo avviso, lo show in questione non sarebbe stato “pluralista”.

La notizia dell’addio di Fazio alla Rai dopo oltre 20 anni di servizio ha generato grande clamore e in tanti si chiedono come se la caverà il conduttore con il suo nuovo programma su Nove.

