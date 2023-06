Emma Marrone ha smentito di aver evitato Belen e Stefano De Martino alla festa per lo scudetto, e una foto sembra confermarlo.

Nelle scorse ore in rete sono circolate indiscrezioni in merito a un presunta maretta tra Emma Marrone e Stefano De Martino che, secondo i rumor in circolazione, non si sarebbero rivolti alcun cenno durante la festa per lo scudetto a Napoli.

La cantante ha smentito in queste ore la questione e a seguire in rete è emersa una foto che la ritrae al fianco a Belen e a De Martino durante un pranzo trascorso con i famigliari del ballerino e suo figlio Santiago (probabilmente a seguito dell’evento).

Emma Marrone: la foto con Belen e Stefano

Tra Emma Marrone e il suo ex, Stefano De Martino, si è instaurato un buon rapporto d’amicizia e a quanto pare la cantante ha anche uno splendido legame anche con Belen Rodriguez, la moglie con cui De Martino è tornato a fare coppia fissa un anno fa.

I tre avrebbero pranzato insieme dopo l’evento dedicato alla vittoria dello scudetto da parte del Napoli e a seguire sui social Emma ha anche precisato di provare ancora profonda stima per il suo ex compagno. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

