Attraverso le sue stories via social Emma Marrone ha fatto chiarezza su quali sarebbero oggi i suoi rapporti con Stefano De Martino.

Emma Marrone si è esibita allo stadio Maradona in occasione della Festa dello scudetto del Napoli, evento condotto da Stefano De Martino. I due non si sarebbero scambiati alcun gesto d’affetto in pubblico e la questione ha fatto sì che circolassero rapidamente ipotesi e illazioni in merito a loro rapporto. Attraverso le sue stories via social la stessa Emma ha rotto il silenzio affermando:

“In realtà non c’è stato alcun gelo, anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata in mezzo a 50mila persone, ripeto è stato bravissimo. Sono tanto orgogliosa di lui. Io non l’ho sentito neanche parlare dietro di me. Volevo tranquillizzarvi su questo. Non sono scappata da nessuna parte, io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene, sono orgogliosa di lui. State sereni che è tutto ok”, ha detto.

Emma Marrone: il rapporto con Stefano De Martino

In più occasioni Emma Marrone ha precisato di aver mantenuto un buon rapporto con Stefano De Martino e anche in queste ore, attraverso i social, la cantante ha voluto rompere il silenzio in merito alla questione specificando di provare grande ammirazione nei confronti del ballerino e suo ex compagno.

Stefano oggi ha ritrovato la serenità accanto all’ex moglie Belen Rodriguez, e in tanti sui social sono curiosi di sapere se la sua storia con la showgirl argentina questa volta sia destinata a durare.

