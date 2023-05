Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno affrontando una nuova crisi? Una foto postata dalla showgirl ha allarmato i suoi fan.

In tanti sui social hanno notato uno scatto postato da Belen Rodriguez e che ha fatto temere a molti in una sua nuova crisi con il marito, Stefano De Martino.

La showgirl ha anzitutto evitato di manifestare pubblicamente la sua felicità per la cognata Adelaide De Martino (che in queste ore ha annunciato via social di essere incinta) e a seguire ha pubblicato sui social la foto del libro che starebbe leggendo, ossia Gli amori difficili di Italo Calvino. Il titolo del libro ha subito fatto pensare ai fan in una sua possibile crisi con il ballerino, padre di suo figlio Santiago.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen e Stefano in crisi? L’indizio

Ancora una volta Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati al centro del clamore generale per via di una loro presunta crisi.

I due, al momento, non hanno rotto il silenzio in merito alla questione e, dopo il loro secondo ritorno di fiamma, hanno specificato di voler vivere con riserbo la loro storia d’amore. In tanti sono impazienti di sapere se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi e se Belen affronterà pubblicamente la questione.

