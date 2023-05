Attraverso i social Laura Pausini ha espresso la sua preoccupazione per i suoi familiari rimasti in Emilia Romagna.

Come altri vip anche Laura Pausini ha espresso tutta la sua preoccupazione per i suoi familiari, che in queste ore sarebbero stati evacuati a causa della difficile situazione che ha colpito l’Emilia Romagna a causa delle forti piogge.

“Mi sento morire. Vorrei dare tutta la forza che ho a tutti i miei amici e parenti che non riesco a raggiungere in questo momento”, ha scritto la cantante postando un’immagine dell’acqua e della devastazione che ha travolto la sua città natale, Solarolo.

Laura Pausini

Laura Pausini: le alluvioni in Emilia

Laura Pausini è tornata a manifestare la sua più profonda preoccupazione per la situazione che ha colpito l’Emilia Romagna dove, in queste ore, molte persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa delle forti piogge.

“A nome di tutti i cittadini delle città e i paese coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana”, ha scritto la cantante nelle sue stories.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG