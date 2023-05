In una diretta con i fan Fedez ha svelato alcuni retroscena sull’uscita di The Ferragnez – speciale Sanremo.

La partecipazione di Fedez a Sanremo 2023 ha fatto discutere molti visto che il rapper sembra aver fatto di tutto per togliere “luce” a sua moglie Chiara Ferragni (che per la prima volta era stata scelta come co-conduttrice allo show). In vista dell’uscita dello speciale dedicato all’evento (su Prime Video) il rapper ha confessato in una diretta social che in esso: “Appaio una m***a, e lo sono”.

Chiara Ferragni e Fedez

Fedez: lo speciale su Sanremo

In tanti hanno criticato Fedez per le sue cosiddette manie di protagonismo dopo quanto accaduto a Sanremo 2023 dove, nonostante sua moglie sia stata co-conduttrice, si è parlato per lo più di lui (che ha attaccato il mondo politico e ha baciato Rosa Chemical in diretta tv).

In tanti si chiedono se lo speciale Sanremo di The Ferragnez – che dovrebbe uscire durante l’estate – svelerà qualche dettaglio sulla presunta lite da lui avuta con sua moglie in merito alla vicenda, ma al momento non sono emersi ulteriori particolari. I fan sono impazienti di saperne di più sui loro due beniamini che, due mesi dopo dopo la fine di Sanremo, sembrano aver ritrovato la serenità.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG