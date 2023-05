Nikita Pelizon sarebbe pronta a partire per l’Honduras, dove avrà modo di rivedere l’amica Helena Prestes.

Stando ai rumor delle ultime ore – e riportati dall’esperto di gossip Alessandro Rosica attraverso i social – Nikita Pelizon sarebbe pronta a partire per l’Honduras, dove avrà modo di incontrare l’amica Helena Prestes.

La vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip non è più apparsa in tv da quando ha conquistato la vittoria all’interno del programma di Signorini e in tanti si chiedono se la notizia del suo arrivo in Honduras sia vera.

Nikita Pelizon

Nikita Pelizon all’Isola dei Famosi

Dopo che già diversi volti vip hanno abbandonato la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, sui social si è sparsa la voce riguardante il presunto e imminente arrivo di Nikita Pelizon al reality show dei naufraghi. Il gossip è stato lanciato da Alessandro Rosica via social, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme e ai fan del programma non resta che attendere.

Dopo la sua vittoria al GF Vip Nikita non è stata ospite di alcun salotto televisivo e in tanti, tra i suoi fan, si sono chiesti quando avrebbero finalmente avuto modo di rivederla nel piccolo schermo. Nikita è sempre stata molto riservati sulla sua vita privata e molti sperano di scoprire ulteriori retroscena sul suo conto.

