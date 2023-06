Paolo Bonolis ha colto tutti di sorpresa annunciando di essere intenzionato a dire addio al più presto al mondo della tv.

Ospite al Festival della Tv di Dogliani il conduttore Paolo Bonolis ha annunciato di essere intenzionato a dire addio ai suoi impegni di lavoro in tv e ha anche confessato di voler dedicare i prossimi anni alla sua famiglia e ai suoi figli.

“Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorare ancora per poco tempo. Voglio dedicarmi alla mia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione”, ha affermato il conduttore, che è diventato nonno di due splendidi nipoti (avuti dai suoi due figli maggiori, Martina e Stefano).

Paolo Bonolis: l’addio alla tv

Il marito di Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis, ha stupito tutti annunciando di essere intenzionato a dire addio alla tv. Il celebre volto televisivo ha affermato che tra i suoi desideri più grandi vi sarebbe quello di trascorrere più tempo possibile insieme ai suoi figli e ai suoi nipoti visto che, da ormai 40 anni, lavora nel piccolo schermo italiano.

In tanti tra i suoi fan hanno appreso con sgomento la questione e sono impazienti di saperne di più in merito alla questione. Al momento Paolo Bonolis non ha fornito una data certa per il suo addio al piccolo schermo e in tanti si chiedono quando lo farà.

