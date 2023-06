Natalia Paragoni si è confessata con i suoi fan dei social ora che manca sempre meno alla nascita di sua figlia.

Molto presto Natalia Paragoni diventerà mamma per la prima volta e, attraverso i social, lei stessa si è confidata con i fan svelando le sue ansie e le sue paure. In particolare la fidanzata di Andrea Zelletta ha rivelato di essere terrorizzata all’idea di partorire perché: “Sono una che vuole tenere tutto sotto controllo e non chiede mai aiuto”. L’influencer ha anche aggiunto: “Quindi sarà una bella sfida per me stessa”.

Natalia Paragoni Andrea Zelletta

Natalia Paragoni: la paura del parto

Attraverso i social Natalia Paragoni ha confessato le sue paure e ha rivelato di essere spaventata dal parto. La fidanzata di Andrea Zelletta ha più volte confessato le sue ansia ai fan dei social, ma ha anche specificato che queste non le avrebbero certamente impedito di desiderare la sua bambina.

Lei e Andrea Zelletta formano una coppia unita e affiatata e più volte l’influencer ha confessato di voler costruire insieme al fidanzato (conosciuto a Uomini e Donne) una famiglia tutta sua. In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata della coppia e sull’arrivo della loro prima figlia.

