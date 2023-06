Michelle Hunziker ha stupito i suoi fan dei social svelando di aver avuto un “uomo” nel suo letto.

Michelle Hunziker ha stupito I fan dei social annunciando con ironia di aver avuto “un uomo” nel suo letto. A seguire la conduttrice ha mostrato attraverso le sue stories il suo cane, Odino, mentre era addormentato sotto le coperte al suo fianco, Il suo post ha fatto il pieno di like tra i fan, che sono ormai a conoscenza del grande amore della conduttrice per i suoi amici a quattro zampe.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: “l’uomo” nel suo letto

Dopo l’addio a Tomaso Trussardi e una fugace liaison con il chirurgo Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker ha deciso di trascorrere la sua vita privata da single e di recente ha comunicato pubblicamente la sua gioia per essere diventata nonna per la prima volta (del piccolo Cesare, figlio di sua figlia Aurora Ramazzotti).

La conduttrice ha dichiarato di non escludere in futuro di poter trovare di nuovo l’amore ma al momento sembra intenzionata a godersi solo la sua famiglia e i suoi amici a quattro zampe (tra cui il suo cucciolo di levriero, Odino). In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi nella vita privata della showgirl, che al momento continua a mantenere il massimo riserbo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG