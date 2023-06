Benjamin Mascolo ha rotto il silenzio sui motivi che lo hanno condotto all’addio della fidanzata Bella Thorne.

Un anno fa Benjamin Mascolo ha annunciato la fine della sua lunga e importante storia d’amore con l’attrice Bella Thorne e per la prima volta, in un’intervista a Vanity Fair, ha confessato quelli che sembrano essere i motivi del suo addio all’ex fidanzata, che guarda caso di recente è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, l’attivista Mark Emms.

Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo: l’addio a Bella Thorne

Benjamin Mascolo ha parlato pubblicamente dei motivi che l’hanno spinto all’addio a Bella Thorne che, a suo dire, avrebbe guadagnato milioni all’epoca della loro relazione. Il cantante sembra aver voluto scagliare una frecciatina alla sua ex che, a suo dire, avrebbe ottenuto i suoi ingenti guadagni grazie ai suoi video bollenti su OF.

“Posso dirle che nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia… Anche il rapporto con il denaro ci ha allontanati. Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso. Credo che lo dimostrino le mie scelte di vita: abbiamo sciolto Benji e Fede all’apice del successo perché era arrivato il momento di dire stop e di raccontarci in maniera nuova (…) Bella invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi”, ha confessato. L’attrice replicherà alle parole del suo ex?

