Nei giorni scorsi Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno annunciato il loro addio, ma in queste ore i fan si sono accorti di un dettaglio.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno annunciato il loro addio a mezzo social ma, nelle ultime ore, in tanti non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli nelle loro stories via social che, secondo i fan della rete, sarebbero state realizzate durante i loro rispettivi allenamenti nella palestra McFit di Verona.

Sia nelle stories di Daniele che in quelle di Oriana infatti si vede un ragazzo con pantaloncini rossi e t-shirt bianca. I due al momento non hanno confermato se stessero davvero insieme come sospettano molti dei loro fan.

Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: il ritorno di fiamma

Ritorno di fiamma in vista per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli? In tanti tra i fan dei social non hanno potuto fare a meno di notare che le ultime stories tra in due sembrerebbero esser state girate nello stesso posto e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Daniele e Oriana hanno annunciato il loro addio – tra frecciatine e recriminazioni reciproche – solo alcuni giorni fa, e i fan dei social sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

I due si sono conosciuti nella casa del GF Vip e ben presto la loro liaison è diventata sempre più importante.

