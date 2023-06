Chiara Ferragni ha postato una foto di sua figlia Vittoria sui social e ha finito per scatenare una polemica in rete.

Chiara Ferragni è stata presa di mira dagli haters sui social dopo che, in queste ore, ha postato una foto di sua figlia Vittoria in costume da bagno e ha censurato i capezzoli della bambina con due emoticon a forma di fiore. I detrattori sui social le hanno scritto: “Lei sì e tu no?”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: la foto della figlia infastidisce i fan

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni è stata travolta da una vera e propria polemica social dopo che si è mostrata con un perizoma e, rispondendo a una sua giovane fan, ha difeso il suo diritto a mostrarsi anche senza veli (facendo infuriare i moralisti). In queste ore in tanti, sui social, se la sono presa con l’influencer per aver “censurato” i capezzoli della sua bambina, Vittoria, che ha appena 2 anni (e ha trascorso con lei e il resto della sua famiglia una vacanza a Forte dei Marmi).

Chiara Ferragni al momento non ha replicato ai commenti di questo genere e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.

