Antonella Elia ha confessato di aver definitivamente rinunciato al suo progetto di sposare il fidanzato Pietro Dalle Piane.

Antonella Elia ha confessato al Corriere della Sera che al momento tra i suoi progetti non vi sarebbe quello di sposare il fidanzato Pietro Dalle Piane, nonostante lui glielo abbia chiesto per ben due volte. “Ho deciso di no, per ora. Poi si vedrà”, ha dichiarato il volto tv, e ancora: “Io tra dieci anni ne avrò 70, lui 60, sarà nel fiore… mi viene da piangere“.

Antonella Elia

Antonella Elia: le nozze con Pietro Dalle Piane

Nozze slittate per Antonella Elisa e Pietro Dalle Piane che, nonostante le divergenze avute in passato, sarebbe riusciti a trovare inaspettatamente la serenità.

La showgirl ha comunque confessato che non avrebbe alcuna intenzione di convolare a nozze con il fidanzato attore, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro e se, soprattutto, emergeranno nuovi dettagli in merito alla questione. Di recente Antonella Elia ha commosso il pubblico tv rivelando alcuni dettagli sulla sua vita privata e su un aborto da lei subito in passato. L’ex volto del GF Vip ha anche specificato che il suo unico rimpianto sarebbe stato quello di non aver mai avuto figli.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG