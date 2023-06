Elisabetta Canalis e la Corvaglia hanno interrotto la loro amicizia, ma in queste ore l’ex velina mora ha fatto un gesto nei confronti della sua ex collega.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno pubblicamente ammesso di aver interrotto la loro lunga e storica amicizia ma, in queste ore, l’ex velina mora ha pubblicato sui social alcune sue foto del passato. Tra queste ve ne era una che la ritraeva proprio in compagnia di Maddalena Corvaglia, e in tanti si chiedono se il suo gesto non possa avere a che fare con un presunto riavvicinamento con la sua storica ex collega.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis: il gesto per Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis ha pubblicato alcune delle foto del suo passato sui social e in tanti, tra i suoi fan, non hanno potuto fare a meno di notare che tra queste ve ne sarebbe stata anche una dedicata alla sua ex migliore amica, Maddalena Corvaglia. Il gesto dell’ex velina mora può rappresentare una mano tesa verso l’ex collega? Sulla questione non vi sono conferme e di recente era stata la stessa Maddalena Corvaglia a smentire la possibilità di rivederle insieme.

In tanti si chiedono cosa sia accaduto davvero tra le due e quali siano stati i motivi della loro lite.

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG