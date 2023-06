A Domenica In Mara Venier ha espresso tutta la sua commozione per Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello.

Nei giorni scorsi l’Italia intera è rimasta scossa per la notizia della scomparsa di Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza assassinata dal suo fidanzato a Senago. A Domenica In Mara Venier ha voluto rendere omaggio alla ragazza affermando:

“Una storia agghiacciante che ci ha colpito in una maniera impressionante. Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino, vorrei mandare un abbraccio da parte di tutti noi di Domenica In alla famiglia di Giulia, al papà, alla mamma, alla sorella, al fratello, a quel papà e la mamma che non potranno essere i nonni di Thiago. Vorrei anche mandare un abbraccio alla mamma di Alessandro, l’assassino, signora lei ha fatto un’intervista dove dice perdonatemi, vi chiedo di perdonarmi, perché mio figlio è un mostro. Sì, signora, suo figlio è un mostro”, ha affermato la conduttrice.

Mara Venier ricorda Giulia Tramontano

L’Italia intera ha appreso con sgomento la notizia della scomparsa di Giulia Tramontano, la ragazza uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello (che aveva una relazione parallela) mentre era al settimo mese di gravidanza. La madre dell’assassino – attualmente in carcere dopo aver confessato l’omicidio – ha espresso pubblicamente il suo dolore per ciò che è successo e ha dichiarato di non poter perdonare suo figlio, definendolo un mostro.

