La conduttrice Stefania Orlando ha subito in queste ore un tragico lutto e lei stessa lo ha svelato via social.

Stefania Orlando sta attraversando un momento particolarmente difficile e doloroso a causa della sua fidata amica a quatto zampe, mancata a 18 anni. La conduttrice ha dedicato alla cagnolina un commovente messaggio via social in cui ha scritto:

“Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore. (…) Ciao piccola Margot, cuore mio, anima mia, principessa, cucciola adorata, fiocco di neve, nuvola bianca, raggiungi i tuoi fratellini Cosimo, Jaqueline e Schizzo, continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola.”

Stefania Orlando: il lutto

In queste ore Stefania Orlando ha condiviso tutto il suo dolore per la scomparsa della sua cagnolina Margot e a seguire, attraverso i social, ha ricevuto moltissimi messaggi d’affetto e di solidarietà da parte dei fan, amici e colleghi. Il suo ex, Simone Gianlorenzi, le ha scritto:

“Amore mio infinito…”. Tommaso Zorzi ha invece commentato il suo post scrivendo: “Se hai bisogno, ci sono”. Anna Pettinelli infine ha manifestato il suo affetto alla conduttrice scrivendo: “Amore mio. Coraggio. Margot sara sempre nei nostri cuori.”

