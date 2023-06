Cristina Marino ha spento 32 candeline e suo marito, Luca Argentero, ha voluto farle una tenera dedica via social.

Cristina Marino ha festeggiato i suoi 32 anni in compagnia dei suoi affetti più intimi e suo marito, Luca Argentero, le ha voluto dedicare un tenero messaggio via social. “Auguri amore mio… abbiamo appena cominciato”, ha scritto in un post dedicato all’attrice, e che ha finito per attirarsi contro una marea di critiche.

“Luca è il top ma lei non è al suo livello e poi è molto boriosa”, ha scritto qualcuno tra i commenti al suo post, mentre altri hanno aggiunto: “Io le direi di non dare giudizi su maestre e gente che lavora”, e ancora “Mi sei scaduto pure tu… questa ragazza è bellissima, ha un fisico da urlo ma è riuscita nell’ardua impresa di rendere insopportabile anche te”.

Cristina Marino: le critiche degli haters

Nelle ultime ore sui social Cristina Marino è finita nel mirino degli haters, che non hanno perso occasione per scagliare contro di lei alcune frecciatine infuocate. L’attrice è legata dal 2015 a Luca Argentero, con cui ha avuto i figli Nina e Noè.

Lei stessa ha svelato in passato che non avrebbe tollerato alcune fan fin troppo insistenti nei confronti del marito e a tal proposito aveva detto: “Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”, aveva affermato al Corriere della Sera. A quanto pare i suoi sentimenti verso le fan dell’attore sarebbero reciproci, e in tante infatti l’hanno presa di mira via social.

