Aurora Ramazzotti ha deciso di godersi le prime giornate di sole per concedersi una passeggiata con suo figlio e ha attirato l’attenzione dei fan.

Aurora Ramazzotti è tornata a sfoggiare una tutina estiva per portare suo figlio Cesare a prendere una boccata d’aria aperta e, nelle ultime ore, ha fatto il pieno di like da parte dei fan per alcune sue foto con in braccio il bebè. In tanti infatti hanno notato e apprezzato che Aurora abbia costantemente evitato di mostrare suo figlio in volto, e hanno scritto:

“Brava Aurora. Non mostrare il volto di tuo figlio e proteggilo come stai facendo”, e ancora: “Amo il tuo modo di essere presente cercando però di essere riservata”.

Aurora Ramazzotti: le foto con il figlio e i commenti

Aurora Ramazzotti si è concessa una passeggiata all’aria aperta con il suo bambino, il piccolo Cesare, e sui social ha fatto il pieno di like perché, finora, non ha mai mostrato in volto il suo bimbo (pur raccontando dettagli e retroscena legati alla sua maternità).

Il piccolo Cesare è nato il 30 marzo scorso e il suo arrivo ha reso nonni per la prima volta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due sono più innamorati che mai del loro nipotino e sui social non perdono occasione per dedicargli i loro messaggi d’affetto.

