In queste ore Fedez ha rivolto alcune domande a suo figlio Leone, che gli ha confessato di aver fatto un regalo alla sua fidanzatina che, però, non gli avrebbe regalato nulla. Il rapper (che ha immortalato il momento attraverso le sue stories via social) gli ha quindi chiesto: “Ci sei rimasto male?” E Leone ha risposto: “No, sono felice lo stesso”. Il rapper ha quindi commentato stupito: “Ah sì? che bravo amore, io avrei fatto un po’ una crisi”.

Leone: il regalo alla fidanzata

Il piccolo Leone Lucia Ferragni, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, è tornato a conquistare i fan dei social con la sua dolcezza e la sua spontaneità.

Non è la prima volta che suo padre Fedez condivide sui social alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita con i figli e spesso infatti gli utenti in rete si sono scagliati contro lui e sua moglie, accusandoli di sovraesporre i loro bambini. I due hanno sempre replicato alla vicenda, sostenendo di non aver usato i loro figli per aumentare i loro introiti.

