Angela Cavagna ha postato sui social una foto che sembra smentire quanto affermato da Sabrina Salerno sul suo seno.

Sabrina Salerno è ricorsa alla chirurgia plastica per aumentare la taglia del suo seno? La cantante ha smentito la questione pubblicando persino una perizia eseguita sul suo décolleté ma Angela Cavagna non sembra essere convinta e infatti, in queste ore, ha pubblicato una foto del passato della cantante e ha scritto:

“Qui non si tratta di una perizia fatta da un amico chirurgo plastico che peraltro senza una controparte lascia il tempo che trova, ma sarebbe sufficiente guardare le foto… Per concludere… grazie per la visibilità assolutamente non cercata né voluta ricevuta per una notizia di ben 30 anni fa per cui chiudo l’argomento e me ne torno al mare…”.

Angela Cavagna contro Sabrina Salerno

A quanto pare Angela Cavagna non sarebbe affatto convinta da quanto ha affermato Sabrina Salerno che, nelle ultime ore, ha pubblicato una perizia per dimostrare di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica. La Cavagna ha “replicato” a con una foto del passato e in cui è ben visibile che il seno della cantante sia ben diverso da quello attuale. Sabrina Salerno replicherà alle sue parole?

