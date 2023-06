Orietta Berti si è confessata senza filtri in occasione del suo 80esimo compleanno e ha svelato qualche retroscena sul suo matrimonio.

Orietta Berti ha raccontato i dettagli e i retroscena del suo matrimonio con il marito Osvaldo in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato com’è avvenuto il suo primo incontro col marito e se, in questi lunghi anni d’amore, abbia mai pensato di tradirlo:

“Non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava. Se stai bene con una persona, perché Farlo? Poi penso sempre che sia una gran fatica nascondere le scappatelle: tutti quelli che lo fanno mi sembrano degli 007, che impegno… Inoltre credo che la serenità che la gente mi attribuisce dipenda dal fatto di aver potuto lavorare stando sempre vicina alla mia famiglia”, ha ammesso.

Orietta Berti Osvaldo Paterlini

Orietta Berti: l’amore per il marito

Orietta Berti ha instaurato un solido e duraturo rapporto d’amore con suo marito Osvaldo e per la prima volta ha confessato che, al loro primo incontro, lui non gli fosse stato simpatico. “Gli dissi di venirmi a trovare, che gli avrei fatto il caffè”, ha dichiarato al Corriere della Sera la cantante, aggiungendo anche che lui le rispose che non gli piaceva il caffè e che quindi si sarebbe presentato a casa sua con del formaggio.

“A mia nonna questa cosa fece simpatia ma poco dopo mi chiamò in bagno e mi disse di non dargli troppa corda perché era molto magro: ‘Mi sa che non è sano'”. Lei e suo marito (che nel frattempo è diventato anche suo manager) sono convolati a nozze nel 1967 e insieme hanno avuto i figli Omar e Otis.

