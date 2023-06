I fan dei social non hanno potuto fare a meno di notare che da qualche tempo Chanel Totti non appaia più insieme a suo padre e a Noemi Bocchi.

In queste ore Francesco Totti si è mostrato dallo stadio di Budapest mentre assisteva alla finale di Europa League in compagnia di suo figlio Cristian e della compagna Noemi Bocchi. Nel frattempo la sua secondogenita, Chanel Totti, si è mostrata mentre guardava la stessa partita dal maxi schermo dello stadio olimpico di Roma. In tanti si sono dunque chiesti perché Chanel non sia partita col padre e se per caso non sia presente qualche attrito tra i due.

Francesco Totti

Totti a Budapest con Cristian: i dettagli

Maretta in corso tra Francesco Totti e sua figlia Chanel? In tanti sui social non hanno potuto fare a meno di notare che da qualche tempo la ragazza non apparirebbe in compagnia del padre e di Noemi Bocchi e infatti non sarebbe stata insieme a loro (e a suo fratello Cristian) neanche in occasione della finale di Europa League.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Come gli altri membri della sua famiglia Chanel si è guardata bene dal rompere il silenzio sulla sua vita privata dopo la separazione dei suoi genitori.

