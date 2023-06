Attraverso i social Nina Zilli si è sfogata con i fan a causa dei cambiamenti fisici dovuti alla sua gravidanza.

Tra pochi giorni Nina Zilli diventerà mamma della sua prima figlia (che ha deciso di chiamare Anna Blue) e, attraverso i social, lei stessa ha confessato ai fan alcuni dettagli e retroscena sui suoi ultimi giorni con il pancione.

“Sto diventano Ciccio Bello”, ha esordito ironica la cantante, che ha aggiunto: “Pieghe da ritenzione ovunque, anche nei polsi. Mani da Shrek. Piedi da Hobbit. Le caviglie da Candy candy. Sono un Frankestein”. Nina Zilli ha anche svelato di non trovare nulla di “dolce” nella sua attesa.

Nina Zilli

Nina Zilli: gli ultimi giorni di gravidanza

Molto presto Nina Zilli potrà tenere tra le braccia la sua piccola Anna Blue e, attraverso i social, lei stessa ha confessato alcuni dettagli e retroscena sugli effetti collaterali a lei causati dalla gravidanza. Sui social in tanti le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e il loro sostegno e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla nascita della bambina e alla nuova vita da mamma della cantante.

Alcuni mesi fa lei stessa si era sfogata via social perché la notizia della sua gravidanza era stata spoilerata anticipatamente (e senza il suo consenso) da Rosario Fiorello e Biggio.

