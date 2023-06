Tiziano Ferro si è espresso sulle leggi in materia di maternità surrogata e su quanto è previsto dal disegno di legge proposto dal Governo Meloni.

Tiziano Ferro ha adottato due figli insieme a suo marito, Victor Allen, e al settimanale Grazia ha confessato il suo dolore per ciò che prevederebbe la legislatura italiana per casi come il loro. Infine il cantante si è scagliato contro il disegno di legge presentato dal Governo Meloni per trasformare la gravidanza per altri in un reato universale.

“Sarebbe l’ennesimo decreto contro gli omosessuali: avessero almeno il coraggio di dirlo chiaramente. Se il problema fosse davvero la gestazione per altri, la maggior parte di coppie che ci ricorre, statistiche alla mano, sono eterosessuali. Però, una volta tornate in Italia, quelle coppie possono vedere riconosciuti i loro diritti di genitori, perché è difficile che qualcuno chieda ragioni di come è nato quel bambino. Ma mentre le leggi si ostinano a mortificarci, a qualcuno viene in tasca qualcosa? No. La verità è che nessuno ci guadagna niente: è pura cattiveria. E il problema non sono tanto i nostri, di diritti”, ha confessato il cantante, che per queste ed altre ragioni ha deciso di non rientrare in Italia.

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro: i figli e le leggi italiane

Tiziano Ferro ha espresso il suo sgomento per quanto sarebbe previsto dalla legislatura italiana per le coppie omogenitoriali. “Quando sono andato al consolato italiano per registrarli all’anagrafe, quel modulo da dove il nome di Victor era escluso mi è arrivato come uno schiaffo. Allora non li ho iscritti, a queste condizioni che falsano la realtà del loro stare al mondo non avranno il passaporto italiano”, ha confessato il cantante, e ancora: Sono i bambini che vengono menomati (…) Loro che, se in Italia finiscono in ospedale e uno dei due genitori è lontano, non possono contare sulla presenza dell’altro”.

Il cantante si è stabilito in pianta stabile a Los Angeles già da diversi anni e lì, insieme a suo marito Victor, ha costruito la sua famiglia. Tiziano Ferro ha confessato che a causa delle leggi italiane attualmente in vigore non sarebbe intenzionato a fare ritorno in Italia con i suoi due figli, Margherita e Andres, da lui adottati insieme al marito nel 2022.

