Attraverso i social Oriana Marzoli ha replicato contro Daniele Dal Moro e ha svelato i dettagli che li hanno condotti alla rottura.

La storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è durata quanto un gatto in tangenziale dopo la fine del GF VIp e, nelle ultime ore, la modella ha replicato attraverso i social alle accuse dell’ex fidanzato, specificando anche perché avrebbe deciso di interrompere la loro relazione.

“Quando segue tutte queste donne, veramente pensa che non mi ferisce? lo non lo farei. Una persona che vuole stare con te non ti dice che vuole andare via dalla tua casa. E se vede che te ne stai andando, ti ferma. Le cose così non funzionano. Ma io da lì mi sono resa conto che in realtà lui non era innamorato di me”, ha dichiarato.

Oriana Marzoli: la confessione su Daniele Dal Moro

Nelle scorse ore, attraverso i social, Daniele Dal Moro ha parlato di incomprensioni che avevano portato a frequenti liti tra lui e Oriana e aveva aggiunto anche che lei avrebbe voluto condividere continuamente le loro foto insieme sui social (cosa che invece lui avrebbe preferito non fare in quanto sarebbe stato riservato).

“Cosa ti costa farmi felice? È una caz**ta ma ti giuro, mi dà una sicurezza. Giuro mi viene da piangere perché non capisce. […] Non so come spiegarlo. Mi fa piacere far vedere la mia felicità. È più semplice di quanto si possa pensare”, ha dichiarato a tal proposito Oriana attraverso i social, e ancora: “È brutto da sentire, però me lo diceva sempre. Quindi se una persona dice che non sa se stare con te perché pensa che non abbiamo un futuro, io mi sento di mer*a. Non mi dà sicurezza”.

Daniele replicherà alle sue parole? Al momento sembra che i due non siano ancora riusciti ad avere un chiarimento faccia a faccia e a quanto pare la loro storia si sarebbe interrotta bruscamente.

