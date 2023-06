Secondo indiscrezioni Patty Pravo potrebbe essere scelta come nuova insegnante ad Amici di Maria De Filippi.

Patty Pravo sarà una delle nuove insegnanti di Amici? L’indiscrezione sarebbe diventata sempre più insistente e, secondo i rumor in circolazione, Maria De Filippi l’avrebbe voluta in sostituzione di Arisa. Al momento sulla questione non vi sono conferme, e i fan sono impazienti di saperne di più e si chiedono se la notizia verrà confermata dai canali ufficiali del programma.

Patty Pravo ad Amici: l’indiscrezione

Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete, Patty Pravo potrebbe prendere il posto di Arisa come insegnante ad Amici, ma al momento né la celebre cantante né lo staff del programma tv hanno confermato o smentito la questione. In tanti sui social sono impazienti di saperne di più e si chiedono se la notizia riceverà finalmente conferme.

Nelle ultime ore Arisa si è sfogata con i fan dei social a causa di alcune delle vicissitudini che hanno interessato la sua vita privata e ha fatto sapere di aver sofferto per via degli insulti a lei rivolti a causa del suo apprezzamento verso la premier Giorgia Meloni. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

