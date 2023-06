L’ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, dovrà rispondere di maltrattamenti e minacce commessi nei confronti della conduttrice.

Il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli non è finito nel migliore dei modi e, secondo indiscrezioni, l’uomo dovrà rispondere addirittura per le minacce da lui rivolte alla conduttrice. Secondo alcuni testimoni infatti sarebbe arrivato a dire: “Sei una z… quando esci dal GF ti rovino la vita”, e ancora: “Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine”.

Adriana Volpe: le minacce di Roberto Parli

La storia d’amore tra Adriana Volpe e Roberto Parli non è finita nel migliore dei modi e anzi, secondo indiscrezioni l’uomo sarebbe arrivato persino a minacciare la sua ex moglie, madre di sua figlia Gisele. I rapporti tra i due sarebbero degenerati dopo la partecipazione della Volpe al GF Vip e la stessa conduttrice avrebbe affermato di aver vissuto nel “panico” a causa del comportamento del suo ex marito, diventato sempre più aggressivo nei suoi confronti. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Sui social in tanti hanno inviato messaggi di solidarietà alla conduttrice dopo aver appreso le notizie relative alla sua separazione da Parli. “Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico. Lui mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, davanti a me, alla mia bambina e anche in mia assenza. Davanti, ai miei genitori diceva: ‘questa donna la distruggo, porto via la bambina e lei non la vedrà mai più”, ha dichiarato la conduttrice (stando a quanto riporta Quotidiano.net).

