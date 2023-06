Domenico Merlo, padre di Michele Merlo, ha ricordato il giovane cantante a due anni dalla sua tragica scomparsa.

Due anni fa si spegneva tragicamente Michele Merlo, il giovane cantante che aveva conquistato il pubblico di Amici. Il papà Domenico, che da allora si batte per cercare di scoprire tutta la verità relativa all’improvvisa e tragica scomparsa di suo figlio, ha detto al Corriere della Sera: “Il dolore non cambia mai”. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno omaggiando Michele Merlo attraverso i social.

Michele Merlo

Michele Merlo: due anni dalla scomparsa

Sono trascorsi due anni dalla tragica e improvvisa scomparsa di Michele Merlo e i suoi genitori non hanno mai smesso di battersi per cercare di scoprire tutta la verità su quanto accaduto al loro figlio, deceduto a causa di una leucemia fulminante.

Al momento il medico di base di Michele risulta indagato e le forze dell’ordine stanno cercando di stabilire se, con un soccorso tempestivo, Michele si sarebbe potuto salvare. I genitori dell’artista si sono sempre detti convinti di questo e tuttora non riescono a darsi pace per la scomparsa del loro unico figlio. “Per salvarlo bastava un esame del sangue. Ma non ce l’ho con l’errore umano, bensì con un sistema che non funziona”, ha dichiarato il padre a Verissimo.

