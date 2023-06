Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, l’attore Can Yaman avrebbe trovato una nuova fiamma.

Un nuovo amore nella vita di Can Yaman? Secondo rumor diventati sempre più insistenti l’attore avrebbe iniziato a frequentare la designer italiana Giorgia Colombo, che a differenza sua non sarebbe nota all’interno del mondo dello spettacolo. Sulla questione emergeranno ulteriori conferme? I fan dei social sono impazienti di saperne di più ma al momento l’attore turco continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Can Yaman

Can Yaman: il nuovo amore

Archiviata la sua storia con Diletta Leotta (attualmente incinta della sua prima figlia), l’attore turco Can Yaman avrebbe trovato un nuovo amore e oggi, secondo indiscrezioni, al suo fianco sarebbe presente una designer di nome Giorgia Colombo.

L’attore, da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione e quindi ai fan non resta che attendere per saperne di più. Per Yaman si tratterebbe della prima storia importante dopo quella vissuta con la conduttrice di DAZN, con cui sembrava intenzionato a convolare a nozze. Al momento l’attore non ha proferito parola sull’argomento e pertanto, ai fan dei social, non resta che sperare di conoscere ulteriori dettagli.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG