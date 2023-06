Jessica Alves, nota anche come “la Barbie umana”, si è mostrata con il Jungle dress reso celebre da JLo, ma il risultato non è stato quello sperato.

Jessica Alves ha postato sui social un video provocante in cui appare con un abito dalla scollatura vertiginosa e in tutto e per tutto simile al Jungle dress di Versace reso celebre da Jennifer Lopez. Il risultato ottenuto non è stato però quello sperato dalla Alves, che sui social si è vista riempire d’insulti per via dei suoi innumerevoli ritocchi estetici. “Che schifo”, le ha scritto qualcuno, mentre altri utenti hanno aggiunto: “Non ti si può guardare”, e ancora: “Mi viene il vomito”.

L’ex Ken Umano, Jessica Alves, ha postato alcuni video provocanti sui social dove appare con un abito simile al Jungle Dress indossato da Jennifer Lopez e ha finito per essere travolta da una valanga di insulti.

Più volte la Alves ha ribadito di sentirsi una donna intrappolata in un corpo maschile e un anno fa, dopo aver subito numerosi interventi, ha annunciato di aver completato il suo percorso di transizione. A seguire ha anche rivelato di desiderare al più presto un figlio.

