A 69 anni compiuti Amedeo Goria continua a far parlare di sé per la sua vita movimentata sotto le lenzuola.

Amedeo Goria ha fatto spesso parlare di sé per via della sua vita sotto le lenzuola, per i suoi tradimenti e per le sue liaison con donne molto più giovani di lui. Lui stesso è tornato ad affrontare la questione in un’intervista a Fanpage dove, dopo aver ribadito la sua predilezione per la lussuria, ha anche aggiunto di esser stato a letto con più persone contemporaneamente.

“Sono stato abbastanza libertino (…) Mi è successo di farlo in modo allegro con più persone. Sono stato in quei locali che a me non piace definire ‘per scambisti’, io li chiamo locali trasgressivi, libertini. Come spirito sono molto francesi. Ho provato un po’ di tutto in questo senso. Sono molto aperto”, ha dichiarato l’ex marito di Maria Teresa Ruta.

Amedeo Goria

Amedeo Goria: le confessioni intime

Ancora una volta Amedeo Goria è balzato agli onori delle cronache per via della sua vita privata e ha fatto parlare di sé a causa delle sue confessioni spinte. L’ex marito di Maria Teresa Ruta ha compiuto 69 anni, ma ritiene che i rapporti intimi siano ancora una sua priorità.

“Eiaculare spesso fa bene alla prostata. Si vive più a lungo, c’è bisogno di avere orgasmi. Sarei anche per la riapertura delle case chiuse, anche se in Italia questa cosa non passerà mai”, ha ammesso in una sua intervista a Fanpage.

