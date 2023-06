Attraverso i social Marina La Rosa ha scagliato alcune frecciatine infuocate contro Arisa e contro Helena Prestes.

Marina La Rosa non è tipa da mandarle a dire e nelle ultime ore, attraverso i social, ha scagliato alcune frecciatine infuocate contro Arisa e contro Helena Prestes. In particolare l’ex volto del GF se l’è presa con la cantante per le sue recenti dichiarazioni sulla premier Meloni, e ha affermato:

“La vera assurdità è sostenere di apprezzare la Meloni in quanto sembra (ad Arisa) “una mamma severa e spaventata che si preoccupa per i suoi figli e cerca di fare il loro bene, ma, non potendo accontentare tutti, ne penalizzerà qualcuno”, e ancora: “Dai, e che sarà quel qualcuno se non la comunità Lgbtq? Ecco, che lei sia d’accordo o meno con la gestazione per altri non mi interessa (ognuno è libero di avere le sue opinioni), mi interessa questa affermazione che trovo davvero agghiacciante”.

Arisa

Marina La Rosa contro Arisa

Marina La Rosa ha espresso la sua opinione sul conto di Arisa e, attraverso le sue stories via social, ha scagliato anche una frecciatina infuocata contro Helena Prestes, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi. “Str***a. La diagnosi in psicologia è str***a”, ha dichiarato l’ex gatta morta del primo GF attraverso le sue stories via social. Helena Prestes replicherà alle sue parole?

In tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più.

