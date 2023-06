Ida Platano ha deciso di replicare contro coloro che l’hanno accusata di stare con Alessandro Vicinanza solo per convenienza.

Ormai da diversi mesi Ida Platano ha lasciato Uomini e Donne in compagnia di Alessandro Vicinanza e, a dispetto di quanto affermato dalle malelingue, sembra aver trovato accanto a lui la vera felicità. Nelle ultime ore l’ex dama del dating show ha deciso di replicare personalmente alle critiche in circolazione e in particolare modo a coloro che l’hanno accusata di stare con l’imprenditore campano solo per convenienza.

“Io mi sono sempre mantenuta da sola, da sempre e quindi non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita“, ha tuonato Ida, e ancora: “Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre. Altrimenti non lo avrei nemmeno scelto, non per interessi vari. Chiudiamo questa parentesi. Basta, comunque ogni tanto cambiate commenti altrimenti diventa anche una cosa annoiante“.

Ida Platano replica alle critiche

Ida Platano oggi sembra essere più felice che mai accanto ad Alessandro Vicinanza e lei stessa ha voluto replicare contro coloro che, finora, l’hanno accusata di stare insieme a lui solo per ottenere visibilità. A quanto pare la liaison tra i due procede a gonfie vele e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se priam o poi allargheranno la famiglia. Lo stesso Alessandro ha recentemente confessato di voler avere un figlio al più presto.

