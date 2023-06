Una nuova stagione di X Factor è alle porte, ma a quanto pare non corre buon sangue tra i giudici del talent e in particolare tra Fedez e Morgan.

La nuova stagione di X Factor non è ancora cominciata ma, a quanto pare, c’è da attendersi di tutto tra i nuovi giudici del talent show. Nelle ultime ore Fedez ha scagliato una frecciatina contro il collega Morgan, che quest’anno sarà di nuovo tra i giudici del talent show (al posto di Rkomi). “

Morgan? Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così”, ha dichiarato il marito di Chiara Ferragni.

Morgan

Fedez contro Morgan

A quanto pare non corre buon sangue tra Fedez e Morgan e, nelle scorse ore, lo stesso rapper marito di Chiara Ferragni ha scagliato una frecciatina contro l’ex frontman dei Bluvertigo, che spesso ha fatto parlare di sé per via dei suoi comportamenti sopra le righe. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e come se la caverà Morgan durante il suo ritorno a X Factor (dopo le innumerevoli polemiche da lui sollevate negli scorsi anni, tra cui molte contro lo stesso programma tv).

