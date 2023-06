Giulia De Lellis si è sfogata con i fan dei social a causa di uno sfogo d’acne sul suo viso. Ecco cosa ha detto.

Più volte attraverso i social Giulia De Lellis ha cercato di sensibilizzare i suoi fan su tematiche relative alla sua acne ma, nelle ultime ore, ha lasciato tutti di stucco a causa di uno sfogo apparso sul suo viso.

“Non vedo l’ora di truccarmi. Una cosa di cui sono contenta è che in questi giorni mi sono truccata solo la sera, ma ho avuto uno sfogo tremendo”, ha dichiarato, per poi aggiungere ironica: “Voglio truccarmi. Oggi mi vedo come un ce**o”.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e l’acne: lo sfogo

Come altre vip anche Giulia De Lellis ha cercato di sensibilizzare la sua platea social sul tema dell’acne sul viso e lei stessa è stata presa di mira dagli haters a causa degli inestetismi sulla sua pelle e per i filtri utilizzati sui social. In queste ore la fidanzata di Carlo Beretta è tornata a parlare della questione, e non ha fatto segreto di sentirsi “meno bella” proprio a causa dell’acne sul suo viso.

L’influencer non ha nascosto inoltre in passato di aver sofferto a causa degli inestetismi della pelle e ha ammesso di aver imparato ad accettarsi anche grazie al suo terapeuta.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG