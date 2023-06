Dopo la frecciatina ricevuta da Fedez nei giorni scorsi, Morgan ha deciso di replicare contro il rapper via social.

Mentre una nuova edizione di X Factor è alle porte, Morgan non ha perso occasione per scagliare una frecciatina infuocata contro Fedez che a sua volta, in una delle sue ultime interviste, metteva in dubbio la sua puntualità.

“Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”, ha dichiarato Morgan, che a seguire ha definito il rapper “gattino”.

Morgan contro Fedez: cos’è successo

A quanto pare non corre buon sangue tra Morgan e Fedez e i due nelle ultime ore se ne sono dette di tutti i colori. Il rapper nei giorni scorsi – in merito al ritorno di Morgan a X Factor in qualità di giudice – ha detto: “Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così”.

Sui social in tanti si chiedono se le tensioni tra i due arriveranno fino allo studio di X Factor o se i due riusciranno a superare la cosa. “Chi è che fa il presuntuoso qui, io? Ma mica l’ho chiamato in causa io. Se fossi presuntuoso non mi metterei a gareggiare. Il problema è che sono umile, così poi mi trovo nella merda quando per non fare la parte di chi gioca facile, anziché asfaltare incasso e tiro dritto”, ha detto Morgan sui social.

