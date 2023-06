Jennifer Aniston si è mostrata in una breve clip via social con una evidente ciocca di capelli grigi.

In una breve clip promozionale da lei condivisa sui social, Jennifer Aniston non ha nascosto ai fan una sua evidente ciocca di capelli grigi e, benché l’intento del suo video fosse quello di promuovere il prodotto, in tanti si sono concentrati invece sui capelli dell’attrice, che hanno fatto il pieno di like.

Jennifer Aniston conquista I fan con i capelli grigi

Jennifer Aniston si è mostrata con una evidente ricrescita e ha fatto il pieno di like da parte delle fan, che hanno persino affermato di preferirla così. “I tuoi capelli grigi sono bellissimi, ti fanno risaltare gli occhi”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Grazie per aver spianato la strada al grigio”, e ancora: “Amo il tuo mostrare la bellezza al naturale”.

L’attrice ha fatto il pieno di like sui social grazie alla sua bellezza al naturale e senza filtri e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di sapere se in futuro tornerà a mostrarsi con i suoi capelli al naturale e senza tinte. Oggi l’attrice sarebbe serena anche da single e lei stessa ha recentemente parlato dei motivi che l’hanno condotta a non avere figli (e a vivere serenamente la questione).

