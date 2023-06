Amadeus ha annunciato l’imminente fine della sua avventura come direttore artistico al Festival di Sanremo.

Amadeus sarà direttore artistico del Festival di Sanremo 2024 ma lui stesso ha precisato a Il Fatto Quotidiano che non condurrà altre edizioni della kermesse neanche se dovesse essergli proposto.

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni”, ha svelato il volto tv.

Amadeus è riuscito a portare ottimi risultati e una ventata di novità al Festival di Sanremo, ma purtroppo per i suoi molti ammiratori lui stesso ha annunciato che quello in programma sarà l’ultimo Sanremo da lui condotto.

In tanti si chiedono dunque chi prenderà il posto del conduttore tv a Sanremo 2025, ma sulla vicenda ovviamente non è dato sapere di più. In tanti si chiedono anche chi affiancherà come co-conduttrice Amadeus nella nuova edizione dello show visto che Chiara Ferragni ha già precisato che non ci sarà (anche se in molti hanno creduto che potesse essere di nuovo co-conduttrice dello show).

