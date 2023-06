Aurora Ramazzotti si è mostrata mentre dava il biberon al figlio Cesare e ha spiegato perché avrebbe smesso di allattarlo al seno.

Il 30 marzo scorso Aurora Ramazzotti ha avuto il suo primo figlio, il piccolo Cesare, e nelle ultime ore lei stessa si è mostrata mentre allattava il bambino per mezzo del latte artificiale. A seguire Aurora ha spiegato il perché della questione cercando di placare sul nascere le critiche e i commenti.

“Cos’è che dici? Ah, ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? Ma diglielo tu perché…”, ha detto rivolgendosi con toni ironici al suo bebè, e ancora: “…Esatto! La mamma non aveva più latte. E come facciamo? Noi dobbiamo mangiare, e certo! La mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più di latte, le hai prosciugato tutto!”.

Aurora Ramazzotti è una mamma premurosa e attenta e, su consiglio dei suoi medici, ha deciso di dare al figlio Cesare (di appena due mesi) il latte artificiale. Sui social lei stessa ha spiegato nelle sue stories che non bisogna giudicare le scelte delle neo-mamme e che, per cause naturali, alcune di esse non riuscirebbero ad allattare naturalmente fin dal primo giorno e che non per questo bisognerebbe fargliene una colpa.

“Pensa che ci sono mamme a cui non viene proprio il latte. Eh sì, può capitare, uno ci prova. Va bene qualsiasi cosa, va bene anche se una non glielo dà proprio il latte materno. Non è che tutte ce l’hanno. Ogni esperienza è valida: non bisogna criticare le mamme per le scelte che fanno. E, soprattutto, non bisogna dare consigli non richiesti”, ha dichiarato Aurora nelle sue stories.

