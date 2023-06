Michelle Hunziker ha riscaldato gli animi sui social mostrandosi in un seducente costume da bagno mentre era a bordo di un ghiacciaio.

Per promuovere l’attività turistica nella sua svizzera, Michelle Hunziker ha postato con un seducente costume dalla scollatura vertiginosa a bordo di un ghiacciaio. In tanti hanno fatto i complimenti alla showgirl per la sua perfetto forma fisica e c’è chi le ha scritto: “Che nonna!”, e ancora: “Complimenti, fisico mozzafiato”, oppure: “Hai capito la nonnina…”

Michelle Hunziker in costume sul ghiacciaio

Nonostante sia diventata nonna alcuni mesi fa, Michelle Hunziker continua a conquistare il pubblico social grazie alla sua bellezza e alle sue curve da capogiro. Nelle ultime ore lei stessa si è mostrata mentre era in costume per un nuovo spot legato al turismo in Svizzera e ha scritto: ”Ho sempre voluto provare l’ebrezza di farmi congelare le ciapet ad alta quota a -6 gradi e adesso vi lancio la sfida!”.

In tanti hanno fatto i complimenti alla showgirl per le sue curve vertiginose, e non vedono l’ora di saperne di più sui suoi segreti di bellezza (lei stessa ha svelato di praticare sport e una sana alimentazione).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG