Fedez ha rotto il silenzio sui motivi che lo hanno portato a rompere definitivamente il suo rapporto con lo YouTuber Luis Sal.

Da tempo Luis Sal non appare più nel podcast da lui realizzato con Fedez, Muschio Selvaggio, e in queste ore è stato lo stesso rapper a svelare che lui e lo YouTuber avrebbero litigato.

“La parentesi di Sanremo è stata più lavorativa che divertente. È stato un progetto voluto fortemente da me. Né io né Luis siamo stati pagati. Tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. È stata una parentesi impegnativa. Luis inizialmente non era d’accordo. Poi ha accettato di farlo. (…) Successivamente, alla fine di questo progetto, c’è stata una discussione lavorativa, in cui ho fatto notare a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte sua. La discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare”, ha dichiarato Fedez nelle sue stories, e ancora: “Con mio grande stupore, perché non avevo ricevuto campanelli di allarme, dopo questa settimana di riflessione, lui mi manda un messaggio in cui mi dice: ‘Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti. Non voglio più farlo’. Io non l’ho presa benissimo, ci sono rimasto molto male”.

Fedez

Fedez: la lite con Luis Sal

Fedez ha finalmente rotto il silenzio sulla sua lite con lo YouTube Luis Sal e ha anche precisato che, per il momento, lui non tornerà a co-condurre Muschio Selvaggio insieme a lui. Il rapper ha anche precisato che la porta per Luis Sal all’interno del podcast resterà sempre aperta, e ha anche sottolineato di esserci rimasto male per via delle incomprensioni lavorative che, inevitabilmente, li avrebbero portati a subire una frattura anche dal punto di vista affettivo. Luis replicherà alle parole del rapper? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG