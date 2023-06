Victoria De Angelis è stata avvistata a Formentera mentre si scambiava dei baci appassionati con la sua nuova fiamma.

Un nuovo amore per Victoria De Angelis: il settimanale Chi ha avvistato la bassista dei Maneskin mentre si scambiava alcuni baci appassionati con una ragazza di nome Luna. A seguire la stessa Victoria ha postato sui social alcune foto della vacanza in cui appariva insieme alla sua nuova fiamma.

Victoria De Angelis: la fidanzata

Un nuovo amore nel cuore di Victoria De Angelis: il settimanale Chi ha avvistato la musicista mentre si scambiava un bacio appassionato con una ragazza di nome Luna, sua nuova fiamma. In passato la stessa Victoria non ha fatto segreto di essere attratta dalle donne, e a Vanity Fair aveva dichiarato:

“Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”, e ancora: “Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”. Sulla nuova relazione della bassista emergeranno ulteriori particolari? Al momento lei sembra voler mantenere il massimo riserbo.

