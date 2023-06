Secondo un rumor circolato in rete Stefano De Martino avrebbe litigato con Gigi D’Alessio prima della festa per lo scudetto del Napoli.

Secondo un rumor riportato da Pipol Tv e diventato sempre più insistente, Stefano De Martino avrebbe litigato con Gigi D’Alessio prima che iniziasse la festa per lo scudetto del Napoli (di cui è stato presentatore).

Pare che i due napoletani abbiano discusso animatamente per le scelte prese da D’Alessio sui brani da eseguire in diretta e anche per la “presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio: la lite

Secondo indiscrezioni ci sarebbe stato un acceso alterco tra Stefano De Martino e Gigi D’Alessio prima della messa in onda della festa per lo scudetto del Napoli. Sulla questione al momento non vi sono conferme ma in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se i due vip confermeranno o smentiranno la questione, ora che è diventata di dominio pubblico.

Nei giorni scorsi si è vociferato anche che De Martino potesse aver litigato con Emma Marrone (anche lei presente all’evento per lo scudetto). A seguire era stata la stessa cantante a smentire la vicenda a mezzo social.

