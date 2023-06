Paola Di Benedetto ha rotto il silenzio in merito al suo ipotetico ritorno di fiamma con il cantante Federico Rossi.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme? Il gossip è diventato sempre più insistente in rete e in tanti, tra i fan dei social, hanno riempito i loro beniamini di domande in merito alla questione. La conduttrice si è finalmente decisa a rompere il silenzio e ha specificato che lei e il cantante sarebbero rimasti solamente buoni amici e, purtroppo per i fan, non sembra esistere la possibilità di rivederli insieme come coppia.

“Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non so mai cosa potrò leggere sul mio conto. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico? Assolutamente di amicizia. Amicizia a basta”, ah dichiarato a Tag24.

Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto: il rapporto con Federico Rossi

Paola Di Benedetto si è separata da Federico Rossi dopo aver tentato di convivere insieme a lui, ma ha anche specificato di essersi separata dal cantante in maniera pacifica e di voler continuare ad avere con lui un rapporto d’amicizia. In seguito alla rottura, Paola Di Benedetto ha vissuto una breve liaison con Rkomi, mentre Federico Rossi ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata.

