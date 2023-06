Natalia Paragoni si è confessata con i fan in merito all’imminente nascita della sua prima figlia.

Molto presto Natalia Paragoni darà alla luce la sua prima bambina e, attraverso i social, lei stessa ha deciso di raccontare ai fan alcuni dettagli e retroscena sulla sua gravidanza e su questo delicato periodo. Natalia ha anche svelato che lei e Andrea Zelletta avrebbero scelto il nome da dare alla figlia e ha confessato quale sarebbe la data in cui dovrebbe avvenire il parto.

Natalia Paragoni Andrea Zelletta

Natalia Paragoni: il parto imminente

Natalia Paragoni ha svelato che la sua prima figlia dovrebbe nascere entro il 4 agosto e a seguire ha confessato che lei e il fidanzato Andrea Zelletta avrebbero scelto il nome e che, però, non sarebbero ancora pronti a svelarlo pubblicamente.

“Diciamo che il nome è scelto, però non si sa mai che cambi idea. In teoria l’abbiamo scelto, già da un po’. Ma ogni tanto Andrea se ne esce con un altro nome. Quindi non vorrei mai dirlo e poi alla fine non è quello. Quindi aspetteremo la nascita a dirlo”, ha dichiarato nelle sue stories l’influencer che, nei mesi scorsi, non ha nascosto le sue preoccupazioni relative al parto.

