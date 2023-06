A quasi 2 anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà sono emersi nuovi dettagli e retroscena sulla vita della celebre conduttrice tv.

Il 5 luglio 2021 è scomparsa a causa di un tumore ai polmoni Raffaella Carrà. A Famiglia Cristiana il giornalista Luciano Regolo ha svelato alcuni dettagli sulla gentilezza e la generosità della conduttrice, e ha affermato:

“C’era un altro amore che Raffaella coltivava in silenzio: poveri e dimenticati, verso i quali non si limitava agli aiuti in denaro. Andava, nel più totale anonimato, a servire alle mense per gli indigenti, voleva conoscerne le storie, guardarli negli occhi, donare sorrisi e speranze. Nessuno, mentre era in vita, lo ha mai saputo”.

Raffaella Carrà: il gesto per i poveri

Raffaella Carrà ha vissuto la sua vita privata con la massima discrezione e ha mantenuto il massimo riserbo anche sulla malattia che le ha tolto la vita, lasciando sotto shock i fan di tutto il mondo.

Dopo la scomparsa della conduttrice sono emerse numerose testimonianze sui gesti di generosità che Raffaella Carrà sarebbe stata solita fare senza cercare pubblicità o consensi. Questa domenica 18 giugno la popolare showgirl avrebbe compiuto 80 anni e sono in tanti a continuare a ricordarla e omaggiarla in tutto il mondo.

