All’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha lasciato tutti a bocca aperta parlando del suo nuovo amore al femminile.

L’ex suora Cristina Scuccia ha deciso di dire addio alla vita consacrata e ha recentemente svelato di aver trovato un nuovo amore durante la sua permanenza in Spagna.

A sorpresa, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, la naufraga ha parlato della sua dolce metà al femminile e ha dichiarato: “Ci siamo conosciute sul lavoro, è un cucciolo”, ha detto.

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia: il nuovo amore è una donna

Cristina Scuccia ha stupito tutti all’Isola dei Famosi parlando al femminile della persona di cui si sarebbe innamorata e che avrebbe incontrato pochi mesi fa in Spagna. Al momento non sono emerse conferme sull’identità della persona in questione e in tanti sono curiosi di saperne di più.

“Ci siamo conosciute al lavoro, ma quando era in giro io mi stranivo. Passata la fase di odio, un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più smesso e ci siamo ritrovati. Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva, perché fuori è esuberante, ma dentro è un cucciolo, porta una maschera. E’ un modo per sopravvivere in questo mondo. Mi ha preso di testa”, ha confessato agli altri naufraghi del reality show.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG